Ligue 1: Depay à Lyon, deuxième gros coup du mercato français

Un jeune ailier très prometteur mais en déshérence venu se relancer en France ? Lyon a attiré la pépite néerlandaise Memphis Depay et ainsi frappé fort dans le marché hivernal des transferts après l'arrivée du champion du monde allemand Julian Draxler au PSG.

Depay, qui était à Manchester United depuis l'été 2015, s'est engagé pour quatre ans et demi. L'indemnité de transfert s'élève à 16 millions d'euros, plus 9 M EUR de bonus éventuels (6 en fonction des qualifications européennes et des titres de champion, et 3 en cas de prolongation de contrat du joueur à l'OL).

Le joueur de 22 ans a lui-même annoncé en premier son transfert, d'un tweet avec une photo de son dos entièrement tatoué d'une tête de lion, surmontée du message en lettres capitales: "Nous sommes l'Olympique lyonnais".

Cela faisait quelques jours que se dessinait l'arrivée à l'OL de cet ailier qui palliera dans l'immédiat l'absence de Rachid Ghezzal, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie.

Son profil: un joueur rapide, dribbleur, provocateur. "J'ai joué numéro 10 ou sur l'aile droite mais ma position préférée est sur le côté gauche", a-t-il précisé en conférence de presse de présentation. "Je peux toutefois m'adapter".

- Tendance Lisandro ou Gourcuff ? -

C'est un gros coup, à plus d'un titre.

D'abord, la somme est conséquente: en fonction des bonus, elle avoisine les deux plus grands investissements de l'histoire de Lyon. L'un fut une réussite, l'attaquant argentin Lisandro Lopez (24 M EUR), 2009-2013. L'autre un accident industriel, le meneur Yoann Gourcuff (22 M EUR), 2010-2015.

Ensuite, Depay présente un certain pedigree: il a explosé au PSV Eindhoven, avec des statistiques ronflantes (34 buts en 62 matches de championnat néerlandais entre 2013 et 2015), et a fait son trou en sélection nationale (27 sélections, 5 buts). Il faisait même partie du groupe des Oranje qui a fini 3e du Mondial-2014, y marquant deux buts.

Enfin, il vient de Manchester United, club qui fait partie du gratin du foot mondial. Il n'a pas manqué de le signaler: "Je me suis entraîné et j'ai joué avec de grands joueurs, Zlatan (Ibrahimovic), (Wayne) Rooney ou (Paul) Pogba. J'ai appris beaucoup à leur contact. D'où je viens, la différence est grande. J'ai beaucoup appris et j'ai tout amené dans mes bagages".

Mais voilà: c'est aussi à Manchester que son élan s'est brisé net. En août 2015, son excellente prestation contre Bruges en barrages de Ligue des champions (3-1), assortie d'un doublé et d'une passe décisive, n'a eu aucune suite. Son séjour à Manchester, au fil des mois, a carrément viré au fiasco.

- Bon esprit, selon Mourinho -

Le Néerlandais, mythique N.7 mancunien dans le dos, a vite été barré par la concurrence d'Anthony Martial et l'éclosion de Marcus Rashford, dans un effectif étoffé sur les ailes (Ashley Young, Antonio Valencia etc.).

"Il n'a pas réussi pendant ces 18 mois, mais il est jeune", a affirmé Jose Mourinho, qui a loué le choix de recrutement de son prédécesseur Louis van Gaal et expliqué que Depay "joue à un poste, ailier, où nous sommes surchargés, donc c'est plus difficile d'avoir sa chance".

L'entraîneur mancunien a aussi tenu à souligner le bon esprit du joueur: "C'est un fantastique professionnel, un gamin qui a respecté tout le monde, un gamin qui a travaillé dur pour avoir sa chance, un gamin qui était frustré parce qu'il ne l'obtenait pas, mais je n'ai que de bonnes choses à dire à son sujet".

Le profil de Depay présente pas mal de similitudes avec Draxler: l'Allemand, également 27 sélections (mais 3 buts), a lui aussi fini sur le podium de la dernière Coupe du monde. Arrivé à Paris contre une indemnité évaluée autour de 40 millions d'euros, il fait également figure de grand espoir de son foot national et sort d'une demi-saison médiocre à Wolfsburg.

Draxler a déjà marqué deux buts en deux matches officiels, et a poussé Angel Di Maria sur le banc le week-end dernier à Rennes, où l'Allemand a marqué le but de la victoire.

Lyon espère pouvoir qualifier Depay dès son rendez-vous de dimanche. Car au menu, c'est Marseille.