Lezay Election municipale partielle le 24 septembre

En raison du décès de Christian Maireau, maire de Lezay, le 11 juillet dernier, il doit être procédé à l'élection d'un nouveau Conseil municipal En conséquence, le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 21 juillet 2017, convoqué les électeurs de la commune de Lezay pour procéder à l'élection des dix-neuf membres du conseil municipal et de trois conseillers communautaires.

La date de cette élection est fixée au dimanche 24 septembre 2017 pour le premier tour de scrutin et, dans le cas d'un second tour, au dimanche 1er octobre 2017.

Les déclarations de candidatures sont obligatoires au premier et au second tour. Les candidats doivent se présenter sur des listes complètes. Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe au 1er et au 2nd tour. Les déclarations de candidatures devront être déposées à la préfecture des Deux-Sèvres, 4, rue Du Guesclin à Niort. Le dépôt des candidatures sera ouvert : pour le 1er tour de scrutin, du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 de 8 h 30 à 12 h 45, du lundi 4 septembre au mercredi 6 septembre 2017 de 8 h 30 à 12 h 45, le jeudi 7 septembre 2017 de 8 h 30 à 12 h 45 et de 14 heures à 18 heures.

Pour le second tour de scrutin, s'il y a lieu : le lundi 25 septembre de 8 h 30 à 12 h 45, le mardi 26 septembre de 8 h 30 à 12 h 45 et de 14 heures à 18 heures. Le tirage au sort des emplacements d'affichage aura lieu le jeudi 7 septembre 2017 à 18 h 15 à la préfecture.