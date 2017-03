L'Evolocumab réduit le risque cardio-vasculaire

0

L'Evolocumab - une nouvelle classe d'anti-cholestérol - a nettement réduit le risque de mortalité cardio-vasculaire, d’infarctus ou d'attaque cérébrale chez des personnes souffrant d'athérosclérose, selon un vaste essai clinique très attendu publié vendredi.

Chez les participants traités pendant 26 mois avec le Repatha du groupe biopharmaceutique américain Amgen, le risque global de mortalité cardio-vasculaire, d'accident vasculaire cérébral (AVC), d'hospitalisation pour de l'angine de poitrine ou un pontage coronarien, a baissé de 15% comparativement à ceux ayant reçu un placebo.

Ces chercheurs ont également constaté une réduction de 25% du risque de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus ou d'AVC plus graves après la première année de l'essai clinique dit FOURIER mené de 2013 à 2015 dans 49 pays avec 27.564 patients d'une moyenne d'âge de 63 ans (40 à 85 ans) dont 75% d'hommes.

Le risque spécifique d'infarctus a diminué de 27% et de 21% pour les AVC, ont aussi précisé les chercheurs.

Tous les participants souffraient de maladies cardiovasculaires et étaient traités avec, pour une partie, des doses maximum de statines comme le Lipitor pour abaisser leur taux de mauvais cholestérol (LDL).

Le Repatha administré en injection une ou deux fois par mois, neutralise une protéine - PCSK9 - qui empêche le foie d'éliminer le mauvais cholestérol. Un mécanisme différent des statines.

Les patients traités dans cet essai clinique, ont enregistré une baisse de 59% de leur cholestérol LDL tombé de 92 à 30 mg/dL, un taux extrêmement bas maintenu pendant toute la durée de l'étude. Peu d'effets secondaires ont été observés.

“Avec les résultats de cet essai clinique,nous avons désormais des données définitives qui montrent qu'en complétant l'administration de statines avec du Repatha, on peut nettement améliorer la santé cardiovasculaire de ces patients et ce sans danger", a souligné le Dr Marc Sabatine, chef du service de médecine cardiovasculaire au Brigham and Women’s Hospital à Boston, qui a dirigé l'essai clinique et l'a présenté au premier jour de la conférence de l'American College of Cardiologie qui se tient ce week-end à Washington.

"Je pense que ces résultats sont une très bonne nouvelle pour les malades souffrant d'athérosclérose ayant un risque élevé d'accidents cardio-vasculaires", a-t-il estimé.

Le professeur Sabatine a aussi souligné que "ces données suggéraient fortement que ces malades bénéficient d'une réduction de leurs taux de cholestérol bien au-dessous des niveaux actuellement recommandés".

L'essai clinique a été financé par Amgen. Il est aussi publié en ligne dans le New England Journal of Medicine.