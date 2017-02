Beaupréau Les Verts d'Anjou ont donné de la voix à Old Trafford

0

À l’occasion du match de coupe d’Europe Manchester United - A S Saint Etienne jeudi dernier, 16 Verts d’Anjou ont fait le déplacement Outre-Manche pour encourager, avec 3 000 autres supporters de l’ASSE, leur équipe fétiche dans le mythique stade Old Trafford, qui accueillait pour l’occasion plus de 70 000 spectateurs. Après un périple de 2 250 km et malgré la défaite des Stéphanois, les participants à ce grand moment footballistique garderont de cette expédition des souvenirs mémorables et des images plein la tête.

Comme en octobre 2015 à la Lazio de Rome, c’est encore un déplacement exceptionnel qu’ont accompli les Verts d’Anjou cette semaine. Si malheureusement les Stéphanois se sont inclinés lourdement à Old Trafford sur le score de 3 à 0, malgré une très belle prestation hélas stérile, « les Verts ont gagné en tribune », comme l’a titré le journal l’Equipe. Les supporters capellogenestois ne désespèrent par d’un retournement de situation mercredi prochain à Saint-Etienne lors du match retour à Geoffroy Guichard, auquel participeront encore 26 Verts d’Anjou bien déterminés à vibrer dans le « Chaudron » de Geoffroy Guichard pour une fête qui promet encore d’être bien belle.