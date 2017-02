Les Sables-d'Olonne Fabrice Amedeo a bouclé son premier Vendée Globe (vidéos)

0

Le navigateur Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut), originaire de Segré, a bouclé son premier Vendée Globe à la 11e place, ce matin à 10h03, plus de trois semaines après le vainqueur Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII).

Le skipper âgé de 38 ans a retrouvé les Sables-d'Olonne après 103 jours, 21 heures et 1 minute de course, une performance qui fait de lui le deuxième bizuth de l'édition à aller au bout de la course dans le sillage d'Eric Bellion (CommeUnSeulHomme) qui a terminé en 99 jours.

De son long périple, Amedeo gardera notamment le souvenir de son premier passage du mythique cap Horn, mi-janvier. "C'était un moment extraordinaire... vraiment extraordinaire!, a-t-il déclaré alors. Ce sont de belles récompenses qui font que tu oublies toutes les difficultés endurées... et que tu as envie d'y retourner!".

