Les principales déclarations de Donald Trump au Times

Voici les 12 déclarations les plus marquantes du président américain élu Donald Trump dans l'interview conjointe qu'il a donnée aux quotidiens britannique The Times et allemand Bild, selon le transcript communiqué lundi par le Times:

- Le Brexit, "une grande chose".

"Je pense que le Brexit va finir par être une grande chose".

"Je crois vraiment que s'ils (les pays de l'UE) n'avaient pas été obligés de prendre tous les réfugiés, avec tous les problèmes qui vont avec, il n'y aurait pas eu de Brexit".

- Accord commercial "rapide" entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Interrogé sur la possibilité de signer un accord commercial avec le Royaume-Uni, il a répondu "absolument, très rapidement. Je suis un grand fan du Royaume-Uni, nous allons travailler très dur pour le faire rapidement et dans les règles. Bon pour les deux parties".

- "Erreur catastrophique" de la chancelière allemande Angela Merkel.

"Je pense qu'elle a fait une erreur vraiment catastrophique qui a été d'accueillir tous ces (migrants) illégaux, vous savez prendre tous ces gens d'où qu'ils viennent. Et personne ne sait d'où ils viennent".

- "D'autres pays" vont quitter l'Union européenne.

"Je crois que d'autres pays vont quitter" l'Union européenne en suivant l'exemple de Londres, en raison de la crise migratoire. "Je pense que maintenir (l'UE) unie ne va pas être aussi facile que beaucoup de gens le pensent".

"L'UE a été construite, partiellement, pour battre les Etats-Unis commercialement, OK? Donc, je ne me soucie pas vraiment si elle va se séparer ou rester unie, pour moi, ça n'a pas d'importance".

- L'Otan "obsolète".

"J'ai dit il y a longtemps que l'Otan avait des problèmes. En premier lieu qu'elle était obsolète parce qu'elle a été conçue il y a des années et des années" et "en deuxième lieu, les pays (membres) ne payent pas ce qu'ils devraient". "C'est obsolète parce qu'elle ne s'est pas occupée du terrorisme".

- L'Etat islamique, priorité numéro 1.

Interrogé sur la priorité en tant que commandant en chef de l'armée américaine, il a répondu "Isis", ajoutant "je préfère ne pas dire" ce que je vais faire, "je ne veux pas être comme Obama ou d'autres".

- Accord sur le nucléaire iranien, "l'un des pires accords".

"Je ne veux pas dire ce que je vais faire concernant l'accord avec l'Iran. Mais je ne suis pas content de l'accord avec l'Iran, je pense que c'est l'un des pires accords jamais conclus, je pense que c'est l'accord le plus stupide que j'aie vu..."

- La Russie en Syrie, "une très mauvaise chose".

Sur l'intervention de la Russie en Syrie : "je pense que c'est un truc très dur. C'est une très mauvaise chose".

Dans une critique apparente du président sortant Barack Obama, il ajoute: "nous avons eu une chance de faire quelque chose (...) et rien ne s'est passé".

"Maintenant, c'est en quelque sorte très tard. C'est trop tard. Maintenant tout est fini, à un moment donné, ça va se terminer mais Alep a été horrible".

- Accord pour "réduire" l'armement nucléaire avec la Russie.

"Voyons si nous pouvons faire de bons accords avec la Russie. Je pense que l'armement nucléaire doit être très sensiblement réduit, ça en fait partie".

- Vladimir Poutine et Angela Merkel: "confiance" mais pour "combien de temps"?

"Je commence par leur faire confiance à tous les deux mais voyons combien de temps cela dure. Peut-être pas longtemps".

Interrogé sur Angela Merkel, il a répondu: "Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée". Mais "j'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai senti que c'était un très grand leader".

- "Accord avec Israël".

Jared Kushner, son gendre, "va passer un accord avec Israël que personne d'autre ne peut faire".

Evoquant l'Onu, Donald Trump a jugé qu'"on donne tant aux Palestiniens, même si ce n'est pas juridiquement contraignant c'est psychologiquement contraignant et ça rend les choses beaucoup plus difficiles à négocier pour moi".

- Donald Trump "garde" son compte Twitter

"@realDonaldTrump, je pense que je vais le garder...J'ai 46 millions de personnes aujourd'hui - c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup mais 46 millions en incluant Facebook, Twitter et vous savez Instagram (...) Je pensais que j'en ferai moins mais je suis couvert de façon si malhonnête par les médias, si malhonnête, que je peux mettre sur Twitter - et ce n'est pas 140 (mots), c'est 280 maintenant - je peux y aller bing, bing, bing...et ils (les médias) le reprennent et dès que je tweete, c'est repris".