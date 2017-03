Les Ponts-de-Cé Le cambrioleur tente de percuter la police

0

Des alarmes ont sonné au magasin Espace Émeraude, aux Ponts-de-Cé, samedi vers 23 h 45. La police est arrivée à temps, en surprenant un Roumain de 21 ans au volant d'un Renault Espace. Il était entré par effraction en découpant un grillage, puis en forçant un portillon, et avait mis de côté trois tronçonneuses et deux robots-tondeuses. Il avait l'intention de les charger dans sa voiture quand les policiers sont arrivés. Il a pris la fuite à vive allure. La patrouille l'a pris en chasse. L'homme a tenté de percuter le véhicule de police. Il a fini par stopper sa voiture et est parti en courant avant d'être rattrapé à 0 h 10 dimanche matin. Il a été placé en garde à vue et sera poursuivi pour vol par effraction, violences sur policiers, conduite sans permis et refus d'obtempérer. L'individu a prétendu être domicilié à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Déjà connu de la justice, il fait a priori partie d'un réseau de délinquance itinérante.