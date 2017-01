Les Ponts-de-Cé La zone de Moulin-Marcille perd sa bretelle

0

La Communauté urbaine renonce à faire une bretelle d’accès au sud de la zone et réaménagera la voie existante pour un coût cinq fois moins élevé.

Depuis le temps qu’on en parle, cette fameuse bretelle d’accès à la zone commerciale du Moulin-Marcille - pour les gens qui viennent du sud de l’agglomération par l’A 87- ne se fera finalement pas. C’était pourtant un engagement pris avec ceux qui ont déjà installé leurs activités là : le village Oxylane, Décathlon, les cycles Cesbron et maintenant Cinéville. Des pénalités étaient même prévues à hauteur de 500 000 € par an.

Mais la dépense à consentir a toujours freiné les élus communautaires. D’autant que la facture a récemment été actualisée, passant de 7,5 M€ à 9,5 M€. En période de disette budgétaire, la collectivité a donc cherché une porte de sortie et pense l’avoir trouvée. « On va bien faire un accès, mais depuis la bretelle actuelle en élargissant la sortie et en aménageant le rond-point », confirme Christophe Béchu qui a déjà obtenu l’aval des maires de la Communauté urbaine.

