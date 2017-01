Beaupréau Les habitants invités à la première de la commune nouvelle

0

Vendredi soir, salle de la Prée, avait lieu la première réunion publique destinée aux habitants de la toute jeune commune nouvelle de "Beaupréau en mauges" comptant plus de 20 000 personnes.

On ne peut pas dire que la population se soit déplacée en masse pour cette première. Si on enlève les élus et les responsables d’association, le reste ne représentait qu’une petite partie de l’assemblée.

Des dossiers sont menés, tels que la mise en service des maisons de santé de Gesté et Jallais, la cohérence des équipements et des services dans tous les domaines, (habitat, économie et commerce, sport, social et culture).

Un deuxième temps a été consacré à un échange entre élus et habitants.

Parmi les sujets abordé, on peut citer, l’endettement, l’écologie, la mobilité et la fibre optique.