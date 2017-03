Les Cerqueux Les bonnes recettes de Brioche Pasquier

0

Le groupe a ouvert les portes de son entreprise du Cerqueux, ce lundi, lors du lancement de la Semaine de l'industrie.

Qui ne connaît pas Brioche Pasquier ? La publicité Pitch, les beignets fourrés à la framboise ou à la pomme, les maillots Cholet Basket… Autant de coups d'éclat d'une entreprise familiale, née en 1974 aux Cerqueux, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Cholet. Aux manettes, les frères Pasquier, dont Pascal, le dernier de la fratrie est toujours président-directeur général de ce qui est aujourd'hui une place forte de l'agroalimentaire, avec ses plus de 3 200 salariés et 658 millions d'euros de chiffre d'affaires.

