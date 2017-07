Les animateurs du centre de loisirs de Fleury de Thouars en grève illimitée

0

Quinze animateurs de centre de loisirs de Fleury à Thouars se sont mis en grève se matin pour protester contre leur rémunération. Ils ont signé le CEE (contrat d'engagement éducatif) qui les limites à 80 jours de travail par an et à une rémunération forfaitaire d'une soixantaine d'euros par jour. Un premier entretien de conciliation a eu lieu la semaine dernière. Une réunion de crise s'est tenue ce matin en mairie. "On a essayé de mettre tout en oeuvre pour accueillir les enfants dont les familles n'avaient pas de solutions de garde. Si la grève devait se poursuivre, on serait dans des capacité d'accueil inférieure à celles habituelles" assure Patrice Pineau, le maire de Thouars. Ce matin, seul une vingtaine d'enfants a été accueilli sur les 84 habituels. Une nouvelle réunion doit se tenir ce mercredi en fin d'après-midi où la municipalité fera des propositions.

