Beaupréau Les amateurs remontent sur les planches à partir du 7 Janvier

Depuis plus de vingt ans, le théâtre amateur bellopratain joue pour prendre du plaisir mais surtout pour en donner aux plus de 2000 spectateurs présents chaque année pour assister à leurs représentations.

Cette année, ils ont choisi d'interpréter la pièce de Ray Coonay "Panique au plazza" Cela fait quatre fois que l'on joue une pièce de cet auteur, après Impaire et pair, Espèces menacées et Stationnement alterné. C'est de la véritable comédie et on sait que ce genre de pièce plaît bien au public.

Les représentations ont lieu :

Samedi 7 et dimanche 8 janvier, mardi 10 janvier, vendredi 13 janvier, samedi 14 janvier, à 20 h 30, et dimanche 15 janvier, à 15 heures, au centre culturel de la Loge. Tarifs : 9 € ; 4,50 € pour les moins de 14 ans ; 25 € pour les familles. Renseignements et réservations : office de tourisme de la Vallée-de-l’Èvre au 02 41 75 38 34.