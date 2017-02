Les 32e Victoires de la musique promettent du suspense

0

Les 32e Victoires de la musique, placées sous le signe de "l'esprit d'ouverture" avec un plateau transgénérationnel qui fait la part belle à la diversité des genres, promettent du suspense pour leur palmarès vendredi au Zénith de Paris.

"A une époque où on parle de repli à beaucoup de niveaux, la création musicale casse les barrières. Et les Victoires se doivent d'offrir un spectacle qui reflète cet esprit d'ouverture et de création", souligne le président des récompenses, Laurent Didailler.

Le virage entamé lors de la précédente édition, avec un palmarès homogène qui n'a pas vu d'artiste sortir seul grand gagnant de la soirée, contrairement à Stromae en 2014 ou Christine and the Queens en 2015, devrait s'accentuer.

Dans la catégorie "artiste masculin", le revenant Renaud, qui a dominé en 2016 le marché du disque (plus de 730.000 exemplaires vendus), sera en quête d'un deuxième sacre dans cette catégorie après sa récompense en 2003.

Benjamin Biolay, déjà couronné en 2010, peut également ambitionner une Victoire pour son "Palermo Hollywood". Outsider respecté mais jamais encore consacré, Vincent Delerm pourrait aussi créer la surprise avec "A présent".

- Coup de jeune avec Jain ? -

Au rang "artiste féminine", Véronique Sanson, habituée des nominations, sera en course pour une troisième Victoire, pour son album "Dignes, dingues, donc...". Ce sera en revanche une première dans cette catégorie pour ses deux jeunes rivales Imany et Jain, qui, elles, chantent en anglais.

La première est en lice pour "The wrong kind of war", un album folk aux inspirations soul. La seconde, nommée mais pas désignée "révélation de l'année" l'an passé pour son album pop-world "Zanaka", doit sa présence à ses performances live très réussies.

Jain sera d'ailleurs l'artiste à suivre au cours de cette soirée, diffusée en direct sur France 2 et sur France Inter, car elle est la seule à pouvoir remporter trois Victoires.

Elle est en course pour "le spectacle musical, tournée ou concert de l'année", face au trompettiste Ibrahim Maalouf et au rappeur Nekfeu. Elle postule également pour "le meilleur vidéo-clip", aux côtés de la chanteuse folk Yael Naïm et du duo électro Cassius.

Benjamin Biolay peut lui aussi remporter deux Victoires, puisqu'il est également nommé pour "l'album de chansons". Son "Palermo Hollywood", enregistré en Argentine, aura face à lui "&" de Julien Doré et "L’attrape-rêves" de Christophe Maé.

- Pluie d'hommages -

Dans la catégorie "Musiques électroniques ou dance", le vétéran Jean-Michel Jarre aura fort à faire face au duo confirmé Justice et au jeune dj house Kungs. Pour les "Musiques urbaines", la moitié de NTM, Kool Shen, rivalise avec Jul, l'artiste le plus "streamé" en France depuis deux ans, et Georgio, également révélé par internet.

PNL, la sensation rap qui jouera en avril au prestigieux festival californien Coachella, n'a pas eu les faveurs d'une nomination.

Ne faisant pas que des heureux, les Victoires ont d'ailleurs récemment reçu les messages de rancoeur de certains artistes se jugeant oubliés. Florent Pagny a fustigé "les Victoires du petit milieu du show-biz, pas de la musique". M. Pokora a lui tourné en dérision son absence, estimant qu'il était "trop populaire" et avait vendu "trop d'albums" pour être nommé.

Pour onze des douze catégories, le palmarès est établi d'après les votes de 600 professionnels représentant la filière musicale (artistes, producteurs, médias, disquaires, agents).

Seule la Victoire de la chanson originale sera décernée par le public, qui pourra voter sur internet jusqu'au début de la cérémonie vendredi soir. Véronique Sanson, Vianney (artiste masculin 2016), Amir, finaliste de The Voice en 2013, et le rappeur MHD, ont de quoi rivaliser, chacun ayant son auditoire propre et en nombre.

Ces 32e Victoires accorderont enfin une large place aux hommages, après une année 2016 qui a vu disparaître de nombreux grands artistes (David Bowie, Leonard Cohen, Prince, Pierre Barouh...).