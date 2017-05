Législatives Yannick Jadot : « Déborder les appareils politiques »

0

Yannick Jadot, député européen EELV, se trouvait ce vendredi en visite à Niort pour soutenir les candidats écologistes deux-sévriens des 2e et 3e circonscriptions, respectivement Laurence Réau - Vincent Furstoss et Armelle Boivin - Dominique Paquereau, et le collectif Champ libre dans la 1re constitué d’Alain Piveteau et Monique Johnson.

Pour lui, les candidats doivent « avoir la force de déborder les appareils politiques et dépasser les ego ».

