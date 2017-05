Législatives Un total de 30 candidats

0

Le tirage au sort pour les emplacements d'affichage s'est effectué ce samedi matin à la préfecture.

La liste définitive officielle s'établit à 30 candidats : 12 dans la 1re circonscription, 8 dans la 2e et 10 dans la 3e.

Cela représente trois candidatures de plus que celles dont nous avions connaissance vendredi. Il s'agit des candidatures de : Tristan Pelissier (remplaçant, Jean-Baptiste Pelissier) et Cédric Charlier (remplaçant, Béatrice Oliver) dans la 1re, et de Marie Poujade (remplaçant, Carl Gendreau) dans la 3e.