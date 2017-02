Législatives Marc Goua prêt à être le suppléant de Stella Dupont sur la 2e

0

Décidément, pas un jour ne se passe sans que la deuxième circonscription de Maine-et-Loire ne réserve son lot de surprises (CO de ce vendredi). Voici maintenant que le député sortant, et maire PS de Trélazé, se dit prêt à être le suppléant de Stella Dupont qui n’est autre que… son actuelle suppléante.

Touché par la loi sur le non-cumul des mandats, Marc Goua a annoncé début janvier qu’il préférait rester maire de Trélazé, ouvrant ainsi une guerre de succession assez intense. À droite comme à gauche d’ailleurs. Candidate naturelle des socialistes, Stella Dupont avait d’abord dit non, trop occupée par ses mandats de conseillère régionale et de maire de Chalonnes-sur-Loire. Puis, sous l’amicale pression de son camp - et en particulier de Marc Goua - la voici désormais mieux disposer pour tenter de garder la 2e circonscription dans le giron de la gauche.

