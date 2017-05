Législatives Le PCF 49 lance un appel au rassemblement de la gauche

0

Le secrétaire départemental du PCF, Alain Pagano, a lancé ce mercredi un appel au rassemblement à gauche pour les législatives.

« La dynamique, lors du premier tour de la Présidentielle, est incontestable. Mais le paradoxe réside dans le fait que ces résultats n’ont pas permis à la gauche de se qualifier pour le second, analyse-t-il. C’est une défaite électorale. Une défaite qui puise ses causes dans la division (Mélenchon et Hamon n’étant pas parvenu à présenter une candidature commune, ndlr). Tirons-en la leçon car sinon cela pourrait se poursuivre aux législatives ».

Mais tous les partis concernés ne l'entendent pas de la même oreille. A l'image de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui exclut d'ores et déjà toute négociation locale.

