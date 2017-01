Législatives La succession de Jean Grellier est ouverte

0

Député de la 3e circonscription des Deux-Sèvres depuis 2007, Jean Grellier ne briguera pas de nouveau mandat. Pour les Législatives des 11 et 18 juin 2017, trois candidats sont déjà déclarés : Véronique Schaaf-Gauthier (Les Républicains); Marc Bonneau (Parti socialiste); Armelle Boivin (Europe écologie Les Verts). Il y a aussi les indécis : Pierre-Emmanuel Dessèvres (Divers gauche) qui n'a pas décidé s'il se présente ou non. Le candidat du FN n'a, lui, pas été encore désigné. Et d'autres candidatures sont possibles.

