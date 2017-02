Législatives 2017 Caroline Fel (LR) et André Seguin dans la 1e circonscription

0

Caroline Fel, adjointe à la Famille et à la Petite Enfance d’Angers, a annoncé officiellement ce vendredi matin qu’elle était la candidate de Les Républicains dans la 1ère circonscription de Maine-et-Loire pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Son suppléant est André Seguin, maire non encarté de Tiercé et ancien enseignant spécialisé. Ce territoire, véritable "petite France", se distingue par sa ruralité, son urbanité et ses secteurs péri-urbains. "Les enjeux ne sont pas simples", pour celle qui se revendique de la lignée "séguiniste".

Le binôme annonce qu'il sera "attentif aux plus fragiles", "sans assistanat" et "sans légiférer". Son rôle, il le décrit comme "un facilitateur".

Il souhaite "remettre la famille à la place centrale de la société". Attaché à la langue française et à l'éducation, il fait sien un slogan des années 80 de la gauche : "La sélection des meilleurs par la promotion de tous".