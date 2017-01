Doué L'école Saint-Exupéry diplômée du label « Zéro déchet, Zéro gaspillage »

0

L'école publique Saint-Exupéry Petit Prince de Doué la Fontaine a été récompensée et diplômée en recevant le label "Zéro déchet, Zéro gaspillage".

Les parents, les élèves, les enseignants, les responsables de la restauration scolaire et les représentants du SMITOM se sont retrouvés pour la remise des lots couronnant une année entière d'efforts éco-responsables. Pour chaque enfant un kit (crayon, gomme et taille-crayon), pour chaque classe un jeu de société et pour chaque adulte du comité de pilotage un mug et un stylo.

L'aventure du tri continue en 2017. Les bons résultats de 2016 peuvent être égalés voir dépassés car la devise de l'établissement est dorénavant: « le tri c'est tout le temps et c'est partout ! ». Aux désormais traditionnelles collectes de papier, carton, plastique, aluminium et verre s'est ajouté, à des fins de recyclage, le ramassage des gourdes de compote, des paquets de café, des bouchons en plastique, des piles usagées, des crayons-feutres usés et des cartouches d'encre.