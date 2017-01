Le Vieil-Baugé Les voeux de Béatrice Tessier, maire délégué

0

Béatrice Tessier, Maire délégué du Vieil-Baugé accompagnée de son équipe communale a présenté ses vœux pour l’année 2017.

Elle a fait un tour des réalisations 2016 (travaux de voirie et sur différents bâtiments communaux, remplacement des portes de l’église…) et a annoncé les chantiers prévus sur 2017 : réfection des sanitaires, aménagement du stationnement, la mise en service du city-stade, l’aboutissement de l’AVAP (Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine).

Elle a expliqué le nouveau fonctionnement des ordures ménagères. Enfin, elle a remercié les bénévoles associatifs pour leur engagement, leur dynamisme.