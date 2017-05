0

A l’art rue, c’est comme un bon breuvage : on attend chaque année la nouvelle cuvée. Samedi 3 et dimanche 4 juin pour la 7e édition, le festival se passe au Tremblay et ne demande qu’à être apprécié. Il propose de la musique avec, entre autres, le groupe nantais Inüït (photo) et sa pop tribale électrique, de l’humour, des performances, des talents locaux.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de jeudi 1er juin.