Le Thoureil Bien arrosée, la fête des mariniers de Loire !

0

L'édition 2017 de la fête des mariniers de Loire au Thoureil, organisée par l'association Jeanne-Camille, aura joué avec les caprices de la météo.

Si la plupart des grands bateaux de Loire ont pu rallié les quais, samedi soir, sous voiles et par beau temps, ce n'était plus le cas dimanche. Les averses, parfois violentes, du début d'après-midi invitaient à trouver un abri : auvents, parapluies, cirés ou simples bonnets. Ce qui n'a pas empêché la fête d'attirer la foule et de générer son lot habituel de bonne humeur.