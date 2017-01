Doué-la-Fontaine Le RCD kyokushinkai au niveau régional

0

Forts de 7 médailles aux championnats départementaux de karaté Kata, les vétérans du RCD Kyokushinkai, Line coiffard et Bernard Lemor ont à nouveau fait briller cette école de karaté particulièrement exigeante en montant sur le podium .

Les quelques 240 compétiteurs Katas venus de toute la région au Vendespace de Mouilleron le Captif (85) ont pu applaudir Line Coiffard (professeur du RC Kyoku), championne départementale vétéran qui a remporté la médaille d or régionale vétéran 3 ,ainsi que Bernard Lemor, champion départemental qui a obtenu la médaille de bronze régionale vétéran.

Les autres compétiteurs du RCD n 'ont pas démérité.

Si la Sénior Stéphanie Forget (3ème au département) , la minime Justine Legalvic (2ème au département), la benjamine Lou Anne Chanroux (2ème au département) et les 2 pupilles Jade coiffard et Anais Mangeard (respectivement 1ère et 2 ème) ne sont pas parvenues jusqu' au podium, elles ont fait découvrir la richesse et la spécifité de leur école de karaté aux compétiteurs visiblement interpellés et séduits.

Line Coiffard : 06 21 12 04 49 , kyoline@hotmail.com, cours les mardis ( salle du Petit Anjou) et les vendredis ( école st Exupéry) , enfants : 18h15 , adultes 19h15 .