Doué Le RCD Judo face à un haut niveau en championnat régional

Le samedi 29 et le dimanche 30 avril au dojo régional d'Angers, se déroulait le championnat régional des ceintures de couleurs, benjamin(e)s et minimes. Les judokas douessins se sont montrés combatifs.

Pour les ceintures de couleurs, Wilfried Barbot, dans la catégorie des -81 kg ceinture bleu et marron ne s'est pas classé. Mickaël Lannoy, pour les +100 kg ceinture bleu et marron a terminé 3e sur 6 combattants. Stéphane Ropars, en -81 kg ceinture orange et verte ne s'est pas classé face aux douze autres combattants pour cause de blessure lors d'un combat.

Dans la catégorie des minimes, Chloé Sadouet, en -63 kg a terminé 7e sur 13 combattantes et s'est qualifiée pour les pré-France qui se dérouleront le samedi 7 octobre à Angers.

Le championnat régional pour les benjamin(e)s avait lieu le dimanche 30 avril. Matteo Guerry, -27 kg ne s'est pas classé face aux 14 combattants. Lucas Sadouet, -30 kg s'est imposé 7e face aux 22 combattants. Tangui Ropars, -38 kg a fini 5e sur 15. Basile Gauthier, -50 kg ne s'est pas classé. Eline Le Tennier, -40 kg s'est classée 7e sur 27.