Le Puy-Notre-Dame Les vignerons de l'appellation invitent au pique-nique

L'appellation Saumur Puy-Notre-Dame lance dimanche prochain la première édition de « L'Envolée du Saumur Puy-Notre-Dame », qui permettra la présentation officielle du millésime 2016

Pour cet événement, les vignerons convient tous les épicuriens et curieux à venir découvrir les particularités du millésime 2016. Le parc de la mairie du Puy-Notre-Dame se transformera en un grand déjeuner sur l'herbe où bonne humeur et convivialité seront de rigueur.

Les vignerons invitent les participants à apporter leur pique-nique tandis qu'ils se feront le plaisir d'offrir le vin.

Guillaume Reynouard, le nouveau président de l'appellation, explique : « Cet événement est l'occasion de fêter la mise en marché du nouveau millésime qui intervient le 1er juin de l'année suivant la récolte. Au-delà de ça, le but est de passer un moment convivial avec les visiteurs autour d'un verre de vin et de leur faire découvrir les particularités du nouveau millésime et les spécificités de notre beau métier. »

Accès libre sans réservation, à partir de 11 heures au parc de la mairie du Puy-Notre-Dame.