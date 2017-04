Le Puy du Fou Le parc vendéen exporte son savoir-faire à Tolède en Espagne

0

Dans le top 10 des parcs européens et 2ème parc de France, le Puy du Fou développe son concept dans le monde entier et créera un parc, à Tolède, dédié à l’Histoire de l’Espagne.

Depuis plus d’un an, l’équipe du Puy du Fou travaille dans la discrétion, avec la région de Castille la Mancha et la ville de Tolède, à la création de ce parc qui va contribuer au rayonnement de Tolède et de sa région, en parfaite harmonie avec son incroyable richesse culturelle et touristique.