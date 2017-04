Le pin en mauges Michel Vincent quitte la présidence de l'APEC

0

Michel Vincent, passionné par l’histoire locale quitte la présidence de l’Association Patrimoine et Culture (APEC). Entré dans l’association, en 2001, il en a été le président pendant 10 ans. Il quitte son poste avec quelques interrogations et inquiétudes.

Le but et la mIssion de l’APEC est de maintenir une histoire locale à travers les années. Nous nous efforçons de la faire vivre.

Aujourd’hui je m’interroge et m’inquiète avec la création de la commune nouvelle. Que va devenir tout cela. La convention n’a pas été dénoncée, mais elle n’a pas appliquée et donc nous manquons de temps et de personnel pour mener à bien nos projets.

J’ai participé en tant que membre à une grande fête en 2002 et une autre en 2009 pour fêter le 250e anniversaire de la naissance de Cathelineau. Il y avait eu la visite des vitraux et du musée.