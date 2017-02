Beaupréau Le parc de Beaupréau exceptionnellement fermé les 6 et 7 Février

0

Lundi 6 et mardi 7 février, le parc de Beaupréau sera totalement et exceptionnellemt fermé au public.

La municipalité de Beaupréau-en-mauges est entièrement responsable du parc de Beaupréau d’une superficie totale de 32 ha.

L’allée du roi, celle qui est ornée de marronniers n’est plus sûre. En effet, les 20 marronniers alignés de chaque côté sont malades et leur état nécessite l’abattage » assurent les élus.

Ceci a été possible qu'avec l'accord de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) chargée de mettre en œuvre les politiques de l’Etat en matière d’environnement et logement, de développement et d’aménagement durables.