Le Mesnil-en-Vallée Christian Gillet pour le maintien de la Maison Rochas

La situation est délétère depuis plusieurs mois dans les rangs de l'Association ligérienne de personnes handicapées adultes (Alpha), qui gère l'établissement du Mesnil-en-Vallée encadrant les adultes handicapés. Parents et personnel font cause commune contre un projet de reconstruction de l'établissement à Angers et demandent qu'il soit réhabilité et remise aux normes.

La CFDT, syndicat majoritaire, a été reçue mercredi par Christian Gillet, président du conseil départemental. Ce dernier a confirmé, selon les délégués CFDT, « sa position d'une réhabilitation sur le site actuel du Mesnil-en-Vallée ».

