Le Mans Des centaines de mobylettes à l’assaut du circuit Bugatti

La Meule Bleue va investir le circuit Bugatti du Mans les 16 et 17 septembre.

Le principe : des chefs d’entreprises forment leur équipe composée d’une dizaine de membres (salariés et collaborateurs). Chaque équipe vient avec sa mobylette pour un week-end festif. Pas de course au programme, mais un moment de convivialité et d’humour avec de nombreuses animations.

Le rendez-vous connaît un succès grandissant. « Les 17 heures du Mans » sera la 4e édition du Grand Prix Meule Bleue, après La-Roche-sur-Yon, Les-Sables-d’Olonne et Paris.

Les inscriptions sont lancées et les organisateurs espèrent attirer plusieurs centaines de participants.

Voici un aperçu de l’ambiance :

Une information Presse Océan