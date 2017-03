Le Longeron Le témoignage d'un ancien skinhead devenu moine

0

Converti à l'hindouisme, William raconte son parcours pour éviter à d'autres de devenir violents.

"Quand quelqu'un me regardait plus de 5 secondes, bam ! Je lui cassais la tête. » Lorsque l'on voit William Deligny, en habit de moine hindouiste devant les lycéens de Champ-Blanc au Longeron jeudi dernier, on l'imagine mal donner le moindre coup.

Et pourtant, avant de devenir un partisan de la non-violence, celui-ci était skinhead, membre d'un gang dès l'âge de 15 ans. Jeune, il vivait en banlieue parisienne et pensait ne pas avoir d'avenir. Il se rendait parfois avec ses amis au bord de l'autoroute regarder le trafic. « On imaginait les vagues de l'océan ».

Son témoignage dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi, édition Cholet