Le Lion-d'Angers Une directrice et des projets pour le Parc de l'Isle-Briand

Depuis le 1er mars, Sophie Lemaire est la nouvelle directrice du Parc départemental de l'Isle-Briand au Lion-d'Angers. Cette jeune quadragénaire originaire de Saumur a pour mission de conduire le plan de développement et de valorisation du parc pour lequel a été créé un groupement d'intérêt public. Le GIC est doté d'un budget de fonctionnement de plus d'1 million d'euros réparti entre le Département (82 %), la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (6 %), la ville du Lion-d'Angers (6 %) et l'association Le Lion équestre (6 %).

L'objectif est de développer le côté événementiel (Arrachée, Rendez-vous conte, cross des écoles…) et le caractère équestre du parc départemental. Dans un mois, la ferme de l'Isle-Briand accueillera les bureaux de plusieurs instances de monde équestre (IFCE, comité régional d'équitation, société hippique française) qui en feront une véritable Maison régionale du cheval.

