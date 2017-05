Le Lion-d'Angers Polislox devant une foule compacte

0

Après 2015, 2017. Posilox a récidivé jeudi 25 mai au Lion-d'Angers dans la plus grande course d'obstacles du monde. Le cheval de Michel Darchy, monté par Romain Julliot, s'est largement imposé devant Kick On et Uniment au bout de 7 300 mètres du parcours jalonné d'obstacles parfois très impressionnants.

Après l'arrivée, Bourgueil, le cheval arrivé quatrième a été victime d'un malaise. Il est resté allongé de longues minutes sur la piste, le temps de récupérer de la course disputée sous un très chaud soleil.

Le nombreux public, n'a pas manqué une miette du spectacle proposé. Les tribunes étaient noires de monde.

