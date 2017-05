Le Lion-d'Angers Le Palio à Val-d'Erdre Auxence

0

À la nouvelle intercommunalité des Vallées du Haut-Anjou a correspondu un nouveau Palio cette année au Lion-d'Angers. L'épreuve créée pour la région du Lion-d'Angers a été étendue aux voisines du pays de Châteauneuf et du Louroux-Béconnais. Et c'est une commune de cette dernière qui a emporté une course unique en France puisqu'elle met en compétition des chevaux de trait. Val-d'Erdre Auxence était représenté par le jockey Alexis Joly montant le cheval breton Oliverti, appartenant à Jean Gastineau. Cette commune a devancé Chambellay et Miré.

