Le Lion-d'Angers Le Mondial du 19 au 22 octobre

Cela fait plus de trente ans que Le Lion-d'Angers accueille le championnat du monde des jeunes chevaux (6 et 7 ans). Le Mondial du Lion, dans le parc départemental de l'Isle-Briand, est un événement bien rodé. Il affiche plusieurs nouveautés importantes cette année. La principale nouveauté est que « Le Lion Équestre a repris seule les rênes du Mondial », explique Pierre Maire, président de l'association. L'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE, Haras nationaux) « devient le partenaire principal de l'édition 2017 ».

Par ailleurs, la Fédération équestre internationale (FEI) « a reconduit le Mondial du Lion jusqu'en 2020… au moins », a indiqué hier le président du Lion Équestre. La FEI attribue l'organisation de cette compétition à un site candidat pour des périodes de trois ans. Le Lion-d'Angers en est à 32e édition, va poursuivre jusqu'en 2020 et compte bien aller au-delà.

