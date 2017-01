Le Lion-d'Angers Etienne Glémot : « Marc et moi, on a les mêmes valeurs »

0

Etienne Glémot sera le candidat Les Républicains aux Législatives dans la 7e circonscription, celle d'Angers-Segré que tient Marc Laffineur depuis six mandats. Le maire du Lion-d'Angers, trésorier des Républicains 49, a été contacté par son aîné avrillais en décembre, et c'est pour lui « un honneur d'être soutenu par Marc Laffineur » : « Lui et moi, on a les mêmes valeurs, la même famille politique, la même attention à l'homme ».

Les consultations sont ouvertes pour la suppléance. Ce sera une femme, pour former un binôme complémentaire.

