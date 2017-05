Le Lion-d'Angers Des stars à l'Anjou Loire Challenge jeudi 25 mai

0

Le 13e Anjou Loire Challenge promet un programme d'exception, jeudi 25 mai sur l'hippodrome du Lion-d'Angers. Plus long cross du monde, palio des chevaux de trait et chevaux reconvertis en démonstration… sont annoncés. Kick On, vainqueur 2015, est donné favori. La journée accueille aussi un couple de stars : Isabelle Vitari et Gil Alma de la série télé « Nos chers voisins ».

