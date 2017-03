Le Lion-d'Angers. Des parents condamnés pour avoir privé de soins leurs enfants.

0

Des jeunes parents à la barre du tribunal correctionnel : elle a 28 ans, il en a 32.

Du temps où ils vivaient ensemble, des voisines du Lion-d’Angers avaient dénoncé aux services sociaux des négligences et des maltraitances dont paraissaient victimes leurs deux fils, à l’époque âgés de 3 et 6 ans.

Ces histoires de privations de soins échouent rarement devant le tribunal correctionnel. Mais là, les témoignages étaient confirmés par leurs bailleurs, en raison de l’état déplorable dans lequel le couple avait rendu leurs logements, par les enseignants et les travailleurs sociaux, et par les médecins qui soulignaient l’hygiène très médiocre des deux enfants et des retards de croissance.

Même si le papa travaillait régulièrement comme intérimaire, le ménage vivait très modestement, d’abord et surtout parce que le gros de l’argent passait dans l’achat d’héroïne.

Au final, le tribunal a condamné le jeune père à 3mois de prison ferme et la maman à 3 mois de prison avec sursis.

