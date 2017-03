Le Lion-d’Angers Retour des courses hippiques à l’Isle-Briand

0

La saison des courses hippiques reprend sur l’hippodrome de l’Isle-Briand. La Société des courses du Lion-d’Angers organise lundi 27 mars dès 16 heures son premier rendez-vous de l’année. Au programme : quatre courses d’obstacles et trois de plat dont le Prix Haras du Lion, steeple-chase de 4 100 m pour chevaux de 5 ans et plus. Pour fêter le début de la saison, les entrées seront gratuites pour tous les spectateurs. Restauration sur place.