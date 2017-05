Le Lion-d’Angers Courses reportées après une grave chute

0

Le jockey Adrien Fouassier a été victime d’un accident lors de la troisième course dimanche 30 avril sur l’hippodrome du Lion-d’Angers. En raison de cet accident, la suite de la réunion du Lion-d’AngLe Lion-d’Angers. Courses reportées après une grave chuteers a été annulée en accord avec les professionnels et les commissaires. France galop et la Société des courses du Lion-d’Angers ont décidé de reporter les cinq courses restantes au jeudi 4 mai: début des opérations à 10 h 10. Entrée gratuite.

