Doué-la-Fontaine Le karaté club louressois annonce sa rentrée

Le nouveau club de karaté traditionnel et self-défense : karaté club louressois, créé le 16 février dernier à l'initiative d'Alain Maitreau, instructeur fédéral 4e dan de karaté et animateur des cours, reprendra sa nouvelle saison le jeudi 7 septembre.

Jusque-là deux cours par semaine étaient programmés mais à partir de la rentrée, seulement un cours par semaine sera proposé les jeudis soirs de 19 h 30 à 21 h 30 pour les adultes hommes et femmes à la salle familiale de Louresse-Rochemenier sur des tatamis spécifiques karaté.

Plusieurs cours d'essais seront possibles avant une inscription. Le karaté est un sport accessible pour tous et à tout âge. Les cours respectent les motivations et les possibilités de chacun en fonction de ce qui est recherché, la convivialité, la détente, la maîtrise et bien d'autres critères.

Information : le prix de la licence pour une saison entière de septembre 2017 à juin 2018 est de 90 €.

Renseignements : tél 07 57 55 19 15 ou alain.maitreau@wanadoo.fr