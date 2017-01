Le jihadiste français Nicolas Moreau condamné à dix ans de prison

0

Le jihadiste français Nicolas Moreau, 32 ans, a été condamné lundi à dix ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Il a refusé d'être extrait de prison pour entendre cette décision du tribunal correctionnel de Paris, conforme aux réquisitions.

A l'audience du 14 décembre, le procureur avait estimé que Nicolas Moreau présentait une "dangerosité sociale extrême", et averti qu'il risquait de revenir à son "engagement jihadiste" une fois remis en liberté.

Ce délinquant multirécidiviste ayant passé près d'un an et demi dans les rangs de l'organisation Etat islamique (EI), en Irak et en Syrie, est le frère de Flavien Moreau, premier jihadiste français condamné au retour de la Syrie, en novembre 2014.

Mais si son cadet n'était resté que quelques semaines dans la zone irako-syrienne, Nicolas Moreau y a, lui, passé beaucoup plus de temps, ouvrant même pendant trois mois un restaurant à Raqa, fief de l'EI en Syrie.

Ancien marin-pêcheur ayant sombré dans la délinquance, il s'était converti à l'islam en prison.