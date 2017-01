Le Courrier de l'Ouest Votre journal se mobilise et innove pour décrypter 2017

0

Cette année, Le Courrier de l'Ouest va continuer à se mobiliser et à innover pour vous proposer une information de qualité.

Le Courrier de l’Ouest entre dans cette nouvelle année avec la volonté de continuer à remplir sa mission d’information au service de ses lecteurs.

Marque de presse ancrée dans son territoire, il entend demeurer un observateur de notre département et du monde, mais aussi un acteur de notre société et un partenaire de celles et ceux qui participent à la vitalité du Maine-et-Loire dont il est le media leader.

En cette année d’élections, votre journal se mobilisera pour donner la parole aux habitants de nos villes et de nos villages, pour décrypter l’actualité et proposer des éclairages.

Mais les enjeux qui nous attendent et les ambitions qui nous animent ne se limitent pas, et de loin, à la couverture des prochaines campagnes électorales.

Ouvrir nos portes et nos colonnes

Le Courrier de l’Ouest entend continuer à ouvrir ses colonnes et ses portes. Notre rédaction va donc de nouveau accueillir régulièrement, chez elle, des « Invités de la rédaction » afin de mener avec eux des entretiens approfondis.

Autant que possible, elle donnera à nos abonnés l’occasion de rencontrer des personnalités et de les interroger. Elle organisera des débats entre des personnalités de notre département.

Leader dans le Maine-et-Loire, le site internet du Courrier de l’Ouest a l’ambition de donner à chacun la possibilité de demeurer informé en permanence.

Il est le complément des éditions payantes de votre journal qui va s’investir, encore davantage en 2017, pour aider à mieux comprendre et donner à ses lecteurs l’occasion de goûter, tous les jours, au plaisir de lire en s’informant.

Recevoir le flux des informations ne suffit pas. On peut s’y noyer. Comme d’autres, Le Courrier de l’Ouest se doit de donner du sens en demeurant au plus près des réalités quotidiennes de ses lecteurs et donc de son territoire.

Certains sujets et certains enjeux méritent qu’on prenne la peine de les présenter en détail et le temps de s’y arrêter. Chaque jour, votre journal s’y emploie ; régulièrement il vous propose des dossiers encore plus approfondis à travers des suppléments ou des Courrier Plus.

Au printemps, un Courrier de l’Ouest différent

Au début du printemps, vous découvrirez un Courrier de l’Ouest différent, qui sans changer de format, aura un nouveau visage. Une lisibilité renforcée, un rajeunissement de l’ensemble des pages, une mise en valeur accrue de tout ce qui se passe sur votre territoire… Votre journal reste fidèle à ses valeurs mais évoluera dans sa présentation afin de toujours mieux répondre à vos attentes.

Bruno GEOFFROY,

rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest