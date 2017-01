Le Courrier de l'Ouest Votre journal passionné de sport

0

L’an passé, Le Courrier de l’Ouest vous a permis de suivre, au plus près, les grands événements sportifs en dépêchant des envoyés spéciaux au championnat d’Europe de foot, aux Jeux olympiques de Rio et sur le Tour de France.

En 2017, notre rédaction sera de nouveau présente sur la Grande Boucle.

Des journalistes couvriront par ailleurs le championnat du monde de hand qui s’ouvre dans quelques jours en France.

Au quotidien, votre journal continuera de suivre, au plus près, l’actualité des clubs de notre département : le SCO, Cholet Basket, l’Ufab, les Ducs…ainsi que l’ensemble des équipes et des athlètes qui font la diversité et le dynamisme du mouvement sportif angevin.