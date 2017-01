Le Courrier de l'Ouest Un journal au cœur de son territoire

0

▶︎ Partenaire des grands événements

Journal de territoire, Le Courrier de l’Ouest soutient de nombreux événements du département.

Qu’ils soient sportifs, culturels ou festifs, ils participent tous à animer ou à valoriser notre territoire et ils réunissent ses habitants.

Au cours des prochains mois, votre journal accompagnera par exemple l’opération Made in Angers, le Marathon de la Loire, Tout Angers Bouge, Anjou Vélo Vintage, la Fête du vélo, le Festival d’Anjou, le Festival Estival, les championnats d’Europe de montgolfières…

▶︎ L'info en temps réel

Les rédactions du Courrier de l’Ouest sont également mobilisées pour faire vivre l’information en continu sur les supports numériques du journal : le site internet du Courrier de l’Ouest, mais aussi sa version mobile et ses applications pour smartphone (Androïd et Apple) Courrier49.fr et Courrier79.fr.

Chaque jour, plus d’une cinquantaine de dépêches sont publiées, avant que les informations ne soient développées sur nos supports payants. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre.

Le cap des deux millions de visites mensuelles a été dépasséàl’automne dernier et la progression de nos audiences se poursuit. Le Courrier de l’Ouest est ainsi leader de l’info locale en continu sur son territoire.

La rédaction web vous donne rendez-vous pour les prochaines soirées électorales : la primaire socialiste des 22 et 29 janvier puis la présidentielle, les législatives et les sénatoriales. Nous livrerons les résultats globaux et commune par commune.

▶︎ Visite de l’imprimerie pour nos abonnés

La première expérience a été un franc succès et nous ne pouvions donc que la rééditer.

Nos abonnés ont répondu présent en nombre lorsque nous leur avons proposé, à la rentrée de septembre, de s’inscrire pour une visite «privilège» de notre site d’impression.

Certains fidèles lecteurs depuis un demi-siècle n’avaient encore jamais vu ces rotatives qui marient chaque nuit l’encre et le papier. Quel plaisir et quelle émotion de se rencontrer autour d’une passion commune : le journal.

Celles et ceux qui sont encore sur liste d’attente seront prioritaires mais tous les abonnés peuvent tenter leur chance : il reste des places pour découvrir les coulisses du Courrier de l’Ouest lors de soirées qui débuteront à 21 h 30 par un cocktail et s’achèveront peu avant minuit au cœur de notre imprimerie.

Inscrivez-vous par mail ou par courrier à :

Le Courrier de l’Ouest – visite VIP - 4 bd Albert-Blanchoin 49000 Angers

ou par email à promotion@ courrier-ouest.com