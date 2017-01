Le Courrier de l'Ouest Au cœur des enjeux politiques de l’année

0

Nous le savons tous, 2017 sera une année politique cruciale ; jusqu’aux élections sénatoriales de l’automne.

Au premier rendez-vous de l’élection présidentielle succéderont, en juin, les législatives qui détermineront elles aussi la vie politique de notre pays pour les cinq prochaines années autant qu’elles fixeront des rapports de force dans notre département.

Le Courrier de l’Ouest sera, bien évidemment, pleinement mobilisé pour rendre compte de cette actualité dans un contexte où les incertitudes apparaissent aussi nombreuses que les inquiétudes. Fidèle à son histoire, à ses valeurs et à sa mission d’information, il sera engagé dans ces campagnes électorales avec des principes, des ambitions et des projets éditoriaux.

Nos principes sont définis par notre refus de nous engager pour l’un ou pour l’autre ; par notre volonté de donner la parole à chacun dès lors qu’elle ne heurte ni la loi ni les valeurs humanistes qui sont les nôtres ; par notre liberté de prendre nousmêmes la parole non pas pour aider celui-ci ou pour nuireàcelui-là mais pour poser un regard critique, interpeller, appeler au débat.

Un espace de débats

Au cours des prochaines semaines, Le Courrier de l’Ouest aura, par ailleurs, l’ambition de donner à ses lecteurs des clefs afin qu’ils puissent mieux comprendre les enjeux et faire leur choix.

Il s’attachera à être le lieu du débat notamment à l’occasion des prochaines législatives. Au-delà d’un rendez-vous électoral, une élection est avant tout un moment où le peuple doit parler à voix haute.

Ces prochaines semaines, votre journal ira, encore plus souvent, à la rencontre de notre territoire et de ses habitants. Il s’agira, en toute humilité, de témoigner de réalités quotidiennes et de donner à des espoirs ou à des désespoirs l’occasion de s’exprimer.

Enfin, Le Courrier de l’Ouest sera mobilisé à chaque soirée électorale pour donner en direct les résultats et les premières réactions sur son site internet et pour proposer dès lendemain dans ses éditions payantes un état des lieux complets et éclairants.

Les semaines à venir seront passionnantes. Espérons qu’elles soient riches de sens.