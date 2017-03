Le Coudray-Macouard Deux jeunes patrons courageux

0

Lui, c’est Luc Dubourg, elle Charlotte Duplessis. À seulement 25 et 33 ans, ces deux Angevins sont les cogérants de Couvertures de Loire et de Loire Ornement au Coudray-Macouard. Ces deux noms d’entreprises ne vous disent rien, c’est bien normal. Ces deux SARL ont été fondées seulement le mois dernier, sur les cendres d’Adhénéo, une entreprise reconnue spécialisée dans la restauration du patrimoine qui a vécu des derniers temps difficiles (lire aussi, par ailleurs).

En vente à la fin de l’été 2016, après un second plan social, Adhénéo était au bord du gouffre. « C’était la liquidation ou la reprise. Ça nous faisait mal au cœur de voire disparaître l’entreprise, d’autant que de mai à septembre, elle avait retrouvé de la rentabilité. Nous avons beaucoup donné pour que cela fonctionne. Une opportunité s’est présentée à nous et nous avions envie de travailler à la continuité », disent Luc Dubourg et Charlotte Duplessis.

