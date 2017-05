Le Breuil-Bernard Une disparition inquiétante

0

Sur sa page facebook, la gendarmerie des Deux-Sèvres fait état d'une disparition inquiétante : " M. Jean-Yves COUELLANT, 32 ans, demeurant à LE BREUIL BERNARD (79), est parti de son domicile le 9 mai 2017 en disant à son épouse qu'il allait au travail alors qu’il ne s’y est pas rendu. Ne se remettant pas du décès d’un parent, il n’est, à ce jour, pas rentré à son domicile et ne donne plus de signe de vie. Il a été localisé pour la dernière fois à ROUBAIX le 9 mai 2017 en fin de soirée. Il serait vêtu d’un gilet bordeaux, d’un jeans et de baskets bleues en toile, porteur d’une chaîne en argent autour du cou. Il circule à bord d'une FIAT BRAVO marron clair immatriculée AV-670-WF. Au cas où vous disposeriez d’éléments sur la disparition de M. COUELLANT, merci de bien vouloir contacter la brigade de Moncoutant au 05 49 72 60 01".



A lire aussi vendredi dans " Le Courrier de l'Ouest " - édition des Deux-Sèvres.