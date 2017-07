Le Bourg-d’Iré Château de Falloux: « Nous sommes sur la bonne voie »

0

Les propriétaires du château de Falloux, au Bourg-d’Iré, ont organisé une petite fête amicale, mardi 25 juillet, avec les entreprises qui sont intervenues sur l’édifice. L’occasion de faire le point sur le chantier avec David O’Neil: « Nous avons travaillé à la rénovation depuis plus d’un an maintenant. L’urgence a été d’arrêter l’intrusion d’eau. Nous avons donc dû remplacer les toitures, gouttières et les fenêtres, ainsi que réparer la maçonnerie. Plus de 70 % des pierres de tuffeau ont été complètement changées et chaque pierre a été réparée et nettoyée. »

